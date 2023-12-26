"Пока мы решаем другие задачи, чем, возможно, те, которые многим нашим болельщикам хотели бы. Мало кто думал, что мы будем бороться за еврокубки. Но, думаю, мало кто думал, что мы будем зимовать на 15 месте".

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Я не сомневаюсь, что мы останемся в УПЛ. Нам сначала нужно изменить ситуацию, мы хотим услышать от них аплодисменты за наш труд. А результат... Мы настроены оптимистично", – рассказал Шандрук SportArena.

Напомним, после завершения первой части соревнований клуб из Ровно занимает предпоследнюю строчку турнирной таблицы. У подопечных Шандрука есть 12 турнирных баллов после 17 сыгранных матчей.

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