"Рішення УАФ відкликати атестати закарпатських стадіонів на проведення матчів УПЛ дуже нелогічне! Влітку минулого року ці ж люди – представники керівництва УАФ – жили тут в Ужгороді і самі запропонували залучити обидва наші арени, а Закарпаття обрали як одну з базових локацій для проведення УПЛ. Все було логічно, бо наш регіон, досі є теоретично найбезпечнішим під час війни проти РФ.

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Тоді ми та дирекція стадіону Авангард, ясна річ, пішли назустріч УАФ та всім клубам, які не мали можливості грати у себе вдома і виявили бажання грати тут. Всіх охочих прийняли. І, маю зауважити, гості платили найнижчу оренду за наші стадіони. А за ці кошти у регіоні з'явились нові поля та покращувалась інфраструктура, щоб ці ж представники УПЛ мали комфортні умови для тренувань та проведення зборів.

І ось тепер ці ж люди, яким ми у 2022-му допомогли запустити чемпіонат, фактично прагнуть виключити нас з УПЛ, виганяючи з дому. Наше турнірне становище й так критичне. Так нас ще й змушують грати усі матчі весняної частини чемпіонату на виїзді?

Звичайно, ми приймаємо претензії по стадіону. Ми не встигли до початку широкомасштабного вторгнення обладнати на нашому стадіоні Минай системи освітлення та підігріву. Хоча мали такі плани. Чому його тоді неготовим прийняли? Це було політичне і правильне рішення – розпочати чемпіонат у відносно безпечних регіонах. Тоді, влітку 2022 року, ніхто не зважав на відсутність освітлення. Всі раділи вже тому, що у країни, яка чинить спротив загарбнику, може бути внутрішній чемпіонат. Згадайте післяматчеві коментарі тренерів та футболістів – всі були шоковані, що чемпіонат стартував. І при цьому наголошували, що ситуація важка й сезон може закінчитись у будь-який момент.

Зараз ситуація з війною абсолютно не змінилися. Країна щодня під обстрілами. А за логікою УАФ у нас війна вже закінчилася і об Закарпаття можна витерти ноги та поховати тут розвиток футболу.

Чи будемо ми зараз витрачати кошти на освітлення? Принципово ні, поки у країні війна. У мене особисто є багато друзів військових, яким ми зобов'язані життям. Ми робимо усе, щоб підтримувати їх. Ось це дійсно важливо й необхідно. Навіть, якби у нас були такі гроші – як відреагують українці, якщо ми такі шалені кошти витратимо на освітлення стадіонів?

Пропоную УАФ припинити цю неочікувану атаку на нас. Потрібно дозволити грати нам, як і раніше. Як тільки війна закінчиться нашою перемогою, ми готові до зміни домовленостей щодо стадіонів. Тим паче, що навесні проблема світла не буде актуальною взагалі. Світловий день у березні триває до 19:00 й далі йде на збільшення. Усі матчі на Закарпатті стартують о 13:00. Так було навіть влітку. І це було прохання УПЛ, трансляторів і команд суперниць з логістичних міркувань. Бо всі підлаштовуються під потяги, аби вчасно виїхати з Ужгорода. Тому, навіть, якби ми встановили світло, 90% – що ми так і не скористаємось ним жодного разу", – сказав Пересоляк в інтерв'ю Українському футболу.

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