"Активність на трансферному ринку цієї зими? Дійсно, зараз вже треба добре помізкувати, кому довірити місце в стартовому складі. Такий собі приємний головний біль. Звісно, гостра конкуренція сприятиме мотивації, підопічні намагатимуться використати кожну нагоду проявити себе якнайефективніше.

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Тепер важливо, щоб ті виконавці, котрі вже є в моєму розпорядженні, продемонстрували свій потенціал. Травми на зборах? Були мікротравми, але вони не мали визначального значення. Ба більше, навіть ті футболісти, які відновлювалися після пошкоджень, наприкінці збору збагатилися ігровою практикою.

Кого з новачків виділю? Цього не варто робити. Важливо, що вони швидко вписалися в колектив й горять бажанням допомогти Вересу виборсатися з небезпечної зони", – поділився Шандрук в коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, що Верес завершив осінню частину УПЛ на 15 місці, набравши 12 очок у 16 матчах.

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