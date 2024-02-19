"Активность на трансферном рынке этой зимой? Действительно, сейчас уже надо хорошо поразмыслить, кому доверить место в стартовом составе. Такая себе приятная головная боль. Конечно, острая конкуренция будет способствовать мотивации, подопечные будут пытаться использовать каждую возможность проявить себя наиболее эффективно.

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Теперь важно, чтобы те исполнители, которые уже есть в моем распоряжении, продемонстрировали свой потенциал. Травмы на сборах? Были микротравмы, но они не имели определяющего значения. Более того, даже те футболисты, которые восстанавливались после повреждений, в конце сбора обогатились игровой практикой.

Кого из новичков выделю? Этого не стоит делать. Важно, что они быстро вписались в коллектив и горят желанием помочь Вересу выбраться из опасной зоны", – поделился Шандрук в комментарии Sport.ua.

Напомним, что Верес завершил осеннюю часть УПЛ на 15 месте, набрав 12 очков в 16 матчах.

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