ПАТ "Рівненський народний клуб Верес" був фігурантом у справі про банкрутство, яку ініціював "Базиспромбуд". У 2021 році цю компанію обрали генпідрядником для будівництва футбольних полів на тренувальній базі рівненського клубу. Сьогодні Верес запевнив, що проблему вирішено.

Клуб УПЛ отримав дозвіл на допуск уболівальників на стадіон – камбек відбудеться одразу після поновлення чемпіонату

"Господарський суд Рівненської області ухвалив рішення у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Рівненський народний клуб Верес".

План санації, згідно із ухвалою суду, передбачає задоволення вимог кредиторів шляхом скасування заборгованостей та перерахування на користь частини кредиторів акцій клубу із додаткової емісії на фондовому ринку. Заходи, що передбачені планом санації, сприятимуть зміцненню та оздоровленню клубу", – йдеться на сайті Вереса.

Нагадаємо, Верес пішов зимувати на передостанньому місці УПЛ, відстаючи від зони перехідних матчів за додатковими показниками, а від рятівної на 3 очки. Рівняни відновлять сезон 25 лютого матчем проти Колоса.

Скрипник домінує з Металістом 1925, Олександрія перестріляла закордонного лідера, перемога Руха 4:0: спаринги клубів УПЛ