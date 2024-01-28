Наставник Брентфорда Томас Франк перебуває на радарах керівництва "червоних", повідомляє The Athletic.

Ліверпуль після відходу Клоппа ризикує опинитися на межі розвалу – три суперзірки можуть піти слідом за тренером

Боси Ліверпуля ще у листопаді знали про рішення Юргена Клоппа піти, тому почали пошуки наступника. На Енфілді високо оцінюють харизму і агресивний стиль футболу Франка. 50-річний данець пройшов з Брентфордом шлях від Чемпіоншипу до впевненого місця в АПЛ. Контракт тренера Єгора Ярмолюка з "бджолами" розрахований до літа 2027-го, тому Ліверпулю слід готуватись до переговорів.

Джерело додає, що у шорт-листі мерсисайдів також є Хабі Алонсо, Анге Постекоглу, Роберто Де Дзербі і Юліан Нагельсманн.

Сумний день для Ліверпуля, або Порожнеча, яку неможливо заповнити: що залишить Юрген Клопп після сенсаційного відходу