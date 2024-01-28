Ливерпуль должен выбрать из большого количества специалистов, о которых пишет пресса.

Наставник Брентфорда Томас Франк находится на радарах руководства "красных", сообщает The Athletic.

Ливерпуль после ухода Клоппа рискует оказаться на грани развала – три суперзвезды могут последовать за тренером

Боссы Ливерпуля еще в ноябре знали о решении Юргена Клоппа уйти, потому начали поиски преемника. На Энфилде высоко оценивают харизму и агрессивный стиль футбола Франка. 50-летний датчанин прошел с Брентфордом путь от Чемпионшипа до уверенного места в АПЛ. Контракт тренера Егора Ярмолюка с "пчелами" рассчитан до лета 2027 года, поэтому Ливерпулю следует готовиться к переговорам.

Источник добавляет, что в шорт-листе мерсисайдов также Хаби Алонсо, Анге Постекоглу, Роберто Де Дзерби и Юлиан Нагельсманн.

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