"Загалом ми зіграли доволі погано, і це повністю моя провина. Хоча ми виграли 2 попередні тури, але я добре знав про потенціал Хетафе.

Розкішний асист Циганкова у відеоогляді матчу Хетафе – Жирона – 3:2

Суперник надто легко вигравав боротьбу і забив свої 3 м'ячі. Ми втратили багато м'ячів, перший гол – це моя відповідальність. Я відразу зауважив, що справа ми програємо майже всі дуелі. Я виправив це у другому таймі, випустивши третього центрального захисника і підправивши роботу вінгерів. Команда справді покращилася, але відповідальність за погану стартову систему лежить на мені.

У перерві я сказав гравцям сміливіше йти на дуелі, більше ризикувати. Ви напропускаєте ще більше голів або спробуєте зачепитись за очки. Друге майже сталося..." – цитує Мічела Marca.

Циганков елегантно асистував у 3 турі поспіль, але Жирона програла аутсайдеру – екс-форвард Реала вивів із зони вильоту