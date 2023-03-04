Хетафе на своєму полі обіграв Жирону у 24 турі Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Матч розпочався з голу вже на другій хвилині. Унал відкрив рахунок після помилок захисників суперника біля свого штрафного майданчика. Минуло лише 12 хвилин, як у ворота Жирони було призначено пенальті за гру рокую. Унал влучно пробив та оформив дубль у матчі. До кінця першого тайму Хетафе організував ще один гол, його автором став Майораль.

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На початку другого тайму Віктор Циганков зробив чудову передачу на Кастельяноса, який влучно пробив по воротах. Під кінець другого тайму Жирона відіграла ще один гол, автором якого став Гутьєррес.

Після 24 турів Жирона посідає 11 місце, маючи у своєму активі 30 очок. Хетафе перебуває на 16 сходинці в турнірній таблиці Ла Ліги з 25 балами.

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