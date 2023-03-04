Віктор Циганков утретє поспіль потрапив у стартовий склад. У попередніх двох турах це завершувалося перемогами каталонців і результативними діями українця. Матч, як і онлайн-трансляція Хетафе – Жирона на "Футбол 24", стартував о 15:00. Не минуло й 15 хвилин, як Енес Юнал покарав гостей за дві дитячі помилки. Спочатку банальний високий пресинг привів до передачі з правого флангу на чужого. Борха Майораль підхопив і віддав у центр штрафного, де Орієль Ромеу не перервав, хоча стояв на шляху м'яча, а Енес Юналь спокійно розстріляв.

Циганков знову віддав асист за Жирону – відео чергової результативної дії українця

А згодом Циганков втратив володіння, і передостання команда Прімери швидко організувала контрвипад. Атака ніби вже захлинулася, однак господарям дали ще один шанс подати – Хаві Ернандес навіщось зупинив навіс рукою. Нападник збірної Туреччини без проблем оформив дубль, забивши 10 гол у Прімері 2022/23. Циганков двічі поспіль брав гру на себе. Спочатку не дуже гострий удар, хоч і влучний, здалеку. А потім перехитрив двох опонентів у центрі поля і віддав під удар Ернандесу. Всі 3 спроби Жирони були дальніми, у площину воріт і непроблемними для голкіпера.

Циганков продерся у штрафний господарів через кілька стіночок, але далі зіграв аж надто тонко. Спробував повторити свій асист за Жирону п'ятою - суперники легко прочитали. Аутсайдери глибоко сіли до своїх воріт. Проти цього автобусу з цікавого можна виділити лише кілька ходів вінгера збірної України. Циганков – чи не єдиний, кому вдається стабільно проходити у фінальну третину і створювати гостроту для партнерів. Якась незрозуміла постійна перевага 3 у 2 на фланзі Циганкова та Амау Мартінеса. Не допомагають опорники, проходить спокійний простріл на Майораля, і екс-нападник Реала та Роми знущальним ударом поміж ніг Ромеу прошиває голкіпера втретє.

Ще одним класним ходом Циганкова завершується перший тайм. Віктор вибухає на правому фланзі, після чого різким пасом у центр створює нагоду для Родріго Рікельме. Жирона не пробивала майже 30 хвилин, і ця спроба вже в компенсований час стала найгострішою. Хетафе загалом по ділу виграв тайм з розгромним рахунком. Команда Кіке Санчеса Флореса була кращою у всьому: 1,44 на 0,11 за xG, 9:4 за ударами, 6:0 за спробами з меж штрафного, 3:0 за стовідсотковими моментами.

Потрійна заміна Мічела у перерві. Замінив центрбека Жирони, а також дует гравців, які діяли поруч з Циганковим на провальному в обороні правому фланзі. Ну, а Віктор у 3 матчі поспіль видав класний гольовий пас. Все почалося з ризикованого виходу Газзаніги на лівий фланг. Блискавично перевели на чужу половину, екс-динамівець на швидкості випередив опонента і віддав Кастельяносу на фактично порожні ворота. Очікуваний асист українця оцінили у високі 0,62 xA.

Циганков уже й стандарти потроху виконує. Накидав українець на дальню стійку, однак партнер не зумів пробити. Гутьєррес, який вийшов у перерві, забив після хаосу, який утворився у штрафному господарів на кутовому. Воротар Хетафе, котрого дещо збили кілька гравців Жирони, які застрягли у пасивному офсайді, навіть навіть не поворухунувся. VAR порушень не знайшов. У хороших позиціях регулярно відкривається Циганков. А ось партнери не завжди роблять якісні переведення на Віктора.

Абсолютно найкращим є екс-динамівець сьогодні у складі "біло-червоних" (найвищий бал серед каталонців від FotMob - 7,8). І це в день фіаско команди Луческу проти Інгульця, якою київський клуб відновив для себе сезон УПЛ. Жирона перериває 2-матчеву переможну серію і залишається на 11 місці з 30 очками в активі. Хетафе вибирається з 19 рядка на 16, набираючи 25 балів.

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