"В общем мы сыграли довольно плохо, и это полностью моя вина. Хотя мы выиграли 2 предыдущих тура, но я хорошо знал о потенциале Хетафе.

Роскошный ассист Цыганкова в видеообзоре матча Хетафе – Жирона – 3:2

Соперник слишком легко выигрывал борьбу и забил свои 3 мяча. Мы потеряли много мячей, первый гол – это моя ответственность. Я сразу заметил, что справа мы проигрываем почти все дуэли. Я исправил это во втором тайме, выпустив третьего центрального защитника и подправив работу вингеров. Команда действительно улучшилась, но ответственность за плохую стартовую систему лежит на мне.

В перерыве я сказал игрокам смелее идти на дуэли, больше рисковать. Вы напропускаете еще больше голов или попытаетесь зацепиться за очки. Второе почти получилось..." – цитирует Мичела Marca.

Цыганков элегантно ассистировал в 3 туре подряд, но Жирона проиграла аутсайдеру – экс-форвард Реала вывел из зоны вылета