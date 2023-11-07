"Кожне рішення рефері підлягало "судово-медичній" екпертизі. Так розвивається наш спорт, і мені це не подобається. Можливо, комусь подобається стільки стояти в очікуванні рішення, але я б краще побачив, як ми граємо у футбол.

Мудрик не дочекався пасу від жадібного автора хет-трика: відеоогляд матчу Тоттенхем – Челсі – 1:4

Наші вилучення? Ви повинні прийняти рішення арбітра, так я виріс. Відбувається руйнування авторитету польових суддів, ось куди ми йдемо. Ми збираємося бути під контролем когось із екраном телевізора за кілька миль звідси. Рішення є рішення. За 26 років я ухвалив багато поганих рішень, але були й хороші. Так воно працює.

Чому я зберігав високу лінію оборони навіть з 9 гравцями? Це просто те, ким ми є, це те, ким ми були і ким будемо, допоки я тут. Навіть якщо нас залишиться п'ятеро, я зберігатиму вірність цій ідеї", – наводить слова Постекоглу ВВС.

Челсі завдав Тоттенхему першої поразки – 5 скасованих голів, 2 вилучення "шпор", камбек Мудрика і хет-трик Джексона