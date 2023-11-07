Тренер Тоттенхэма уничтожил VAR и объяснил авантюру в матче с Челси: "Мне это не нравится"
Наставник Тоттенхэма Ангелос Постекоглу выдал эмоциональную тираду после поражения от Челси (1:4).
"Каждое решение рефери подлежало "судебно-медицинской" экспертизе. Так развивается наш спорт, и мне это не нравится. Возможно, кому-то нравится столько стоять в ожидании решения, но я бы лучше увидел, как мы играем в футбол.
Мудрик не дождался паса от жадного автора хет-трика: видеообзор матча Тоттенхэм – Челси – 1:4
Наши удаления? Вы должны принять решение арбитра, так я вырос. Происходит разрушение авторитета полевых судей, вот куда мы идем. Мы собираемся быть под контролем кого-то с экраном телевизора в нескольких милях отсюда. Решение есть решение. За 26 лет я принял много плохих решений, но были и хорошие. Так оно работает.
Почему я сохранял высокую линию обороны даже с 9 игроками? Это просто то, кем мы являемся, это то, кем мы были и кем будем, пока я здесь. Даже если нас останется пятеро, я буду сохранять верность этой идее", – приводит слова Постекоглу ВВС.
Челси нанес Тоттенхэму первое поражение – 5 отмененных голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона