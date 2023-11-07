"Каждое решение рефери подлежало "судебно-медицинской" экспертизе. Так развивается наш спорт, и мне это не нравится. Возможно, кому-то нравится столько стоять в ожидании решения, но я бы лучше увидел, как мы играем в футбол.

Мудрик не дождался паса от жадного автора хет-трика: видеообзор матча Тоттенхэм – Челси – 1:4

Наши удаления? Вы должны принять решение арбитра, так я вырос. Происходит разрушение авторитета полевых судей, вот куда мы идем. Мы собираемся быть под контролем кого-то с экраном телевизора в нескольких милях отсюда. Решение есть решение. За 26 лет я принял много плохих решений, но были и хорошие. Так оно работает.

Почему я сохранял высокую линию обороны даже с 9 игроками? Это просто то, кем мы являемся, это то, кем мы были и кем будем, пока я здесь. Даже если нас останется пятеро, я буду сохранять верность этой идее", – приводит слова Постекоглу ВВС.

Челси нанес Тоттенхэму первое поражение – 5 отмененных голов, 2 удаления "шпор", камбек Мудрика и хет-трик Джексона