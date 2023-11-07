"Шпори" зусиллями Кулусевскі відкрили рахунок вже на 6-й хвилині, однак далі матч перетворився для них на суцільну катастрофу. Ще до перерви Ромеро "привіз" пенальті з вилученням, а Меддісон і ван де Вен отримали травми. Палмер з 11-метрів зрівняв рахунок.

Челсі завдав Тоттенхему першої поразки – 5 скасованих голів, 2 вилучення "шпор", камбек Мудрика і хет-трик Джексона

На 55-й хвилині Тоттенхем взагалі залишився вдев'ятьох (друга жовта Удоджи), проте не відмовився від екстремально високої лінії оборони. Найкраще простором скористався Джексон, який оформив перший у кар'єрі хет-трик. Під час третього гола форвард Челсі вивалився на кіпера разом з Мудриком, але спокуса забити самому виявилася надто великою. 1:4 – Тоттенхем зазнає першої поразки в шаленому матчі, де були ще 5 скасованих голів.