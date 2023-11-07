Мудрика залишили в ролі джокера

Після ефектного перфомансу з Арсеналом очікувалось, що Михайло таки буде основним лівим вінгером (наскільки це можливо у нинішньому Челсі). Втім, у подальший розклад втрутилась чергова м'язова травма – українець пропустив два матчі, а виїзну зустріч з Тоттенхемом довелося розпочати у запасі.

Ймовірно, Маурісіо Почеттіно намагається дозувати навантаження для кришталевої зірки, хоча питання можуть бути і до тактики. Аргентинський коуч навіть після гри з "канонірами" висловлював претензії щодо дій Міші. Хай там як, а на поєдинок проти "шпор" в основі вийшов Стерлінг.

Челсі мав перемагати за будь-яку ціну, адже команда трималась аж на 13-й позиції в турнірній таблиці. Втім, завдання було надзвичайно складним. Тоттенхем залишається єдиною командою АПЛ без поразок – демонструючи блискучий футбол, "півні" тримаються в лідерах чемпіонату.

Тоттенхем круто почав, але не втримав темп

Матч розпочався у доволі жорсткій боротьбі, однак вже на 6-й хвилині рахунок було відкрито. Це зробили господарі: Кулусевскі отримав переведення від Сарра, увійшов на правий край штрафного, хитнув захисника й пробив – м'яч же, зрикошетивши від Колвілла, пішов у ближній кут. 1:0! Ще через дві хвилини зі схожої позиції міг відзначитись Порро, але Санчес парирував його постріл.

Челсі ж не поплив. Вже на 12-й хвилині гості мали шанс зрівняти рахунок – це Стерлінг скористався помилкою Порро й виконав розрізний пас у карний майданчик, а Джексон прибрав на замасі двох суперників. Далі пішов удар метрів з 10-ти у дальній кут, який витягнув Вікаріо.

Відповідь Тоттенхема була блискавичною. Рівно за дві хвилини "шпори" розкатали геометрично ідеальну атаку – Джонсон відкрився на лівому фланзі й прострілив на ближню стійку, а Сон випередив Дісасі й перевів м'яч у ворота. Бути б 2:0, якби не мінімальний офсайд у корейця.

"Пенсіонери" поступово вирівняли хід зустрічі. В середині першого тайму вони виглядали навіть цікавіше завдяки опусканням Галлахера та його креативним передачам, а також завдяки мобільності футболістів атаки. Допомагала і висока лінія оборони Тоттенхема, яка дозволяла Челсі грати в глибину. Зрештою, такий футбол на 21-й хвилині вилився у гол Челсі.

Гості спіймали суперника у перехідній фазі. Енцо Фернандес виконав шикарне закидання "шведою" на Стерлінга, а той влетів на лівий край штрафного, протиснув Порро і метрів з восьми прошив Вікаріо. На жаль для "пенсіонерів", взяття воріт не зарахували через влучання м'яча в руку Рахіму.

Катастрофа для Тоттенхема

Втім, підопічні Маурісіо Почеттіно не зупинялись. Організувавши кілька цікавих атак, вони забили на 28-й хвилині внаслідок чергового вривання Стерлінга. М'яч було втрачено, почалася метушня, а потім Кайседо виграв підбирання й бахнув з дистанції – точно в дальній кут. Неймовірно, однак і цей гол скасували!

Як і у випадку зі скандальним голом Ньюкасла у ворота Арсенала, епізод переглядали хвилин п'ять і з усіх ракурсів. Спочатку VAR перевіряв офсайд у Джексона (він був), а потім повтор відмотали на кілька секунд назад. Там помітили грубий фол Ромеро проти Енцо Фернандеса. У підсумку, гол скасували, призначивши пенальті.

Ба більше – Ромеро отримав пряму червону! І це було заслужено, адже аргентинець грав дуже жорстко, а перед першим скасованим голом Челсі він ще й допустив неспортивну поведінку (вдарив Енцо ззаду по ногах, лежачи на газоні). Палмер пішов виконувати 11-метровий, пробивши у праву стійку, а від неї сфера влетіла у ворота. 1:1!

Окрилений цим успіхом Челсі пішов добивати. На 38-й хвилині це вилилось у третій скасований гол "пенсіонерів" – Джексон замикав простріл Стерлінга, але той перебував у положенні поза грою.

Попри шалений тиск і 13 компенсованих хвилин, створити бодай ще один топ-момент гостям не вдалося. Життя Тоттенхема від цього не стало кращим – перед перервою травмувались Меддісон і Ван де Вен. Замість них довелося випускати Хьойб'єрга та Емерсона.

Чисельна меншість господарів почала даватись взнаки одразу, однак на старті другого тайму "шпори" намагались вести активну контргру. Як наслідок, у перші 10 хвилин по перерві команди розмінялись низкою атак із вриваннями у штрафний та з ударами. Палмер з лінії стріляв повз дальній кут, а спроби Стерлінга й Біссума з периметру заблокували.

Такий футбол не міг залишитись без наслідків для Тоттенхема. На 55-й хвилині "шпори" хапнули контратаку 3-в-2. Галлахер запоров її невдалим пасом, але відскок на правому фланзі підхопив Стерлінг – Удоджі ж влетів у Рахіма жорстким підкатом.

Арбітр без вагань показав Дестіні другу жовту картку, залишивши господарів вдев'ятьох!

Подальший стандарт мав завершуватись голом Челсі. Гості розіграли його, Джеймс виконав крос, а Джексон замикав метрів з трьох – втім, Хьойб'єрг зупинив м'яч на лінії воріт!

Мудрик міг одразу "ховати" Тоттенхем – але загалом провів неоднозначний матч. Його навіть могли вилучити.

Весь цей час Тоттенхем продовжував працювати з надзвичайно високою лінією оборони. Навіть вдев'ятьох команда не відмовлялась від цієї тактики. Маурісіо Почеттіно одразу ж вирішив натиснути на цю вразливість – на 57-й хвилині аргентинець кинув у бій Мудрика. Його поява моментально мала приносити результат.

Михайло рівно за хвилину вирізав шикарну передачу на хід Джексону.

Ніколя влетів на лівий кут карного майданчика, ефектно хитнув Порро й завдав потужного удару. Вікаріо парирував, а Галлахер зіграв на добиванні. Вікаріо врятував і тут, а вже потім лайнсмен дав сигнал про офсайд у Джексона.

На жаль, ця атака була однією з останніх, де Мудрик добре проявив себе. Наступного цікавого епізоду довелося чекати аж до 89-ї хвилини, коли наш земляк отримав закидання під можливий вихід віч-на-віч.

Вікаріо випередив українця й вибив м'яч у підкаті, причому нашому земляку ще й дали жовту картку за небезпечну гру. Епізод перевіряли навіть на предмет червоної. Обійшлося.

В основний час можна говорити лишень про опосередковану користь від дій Мудрика. Він намагався не сачкувати у пресингу й давав ширину, хоча часто опинявся в офсайді разом з усією групою атаки. Челсі дуже погано використовував суїцидальну оборону Енджі Постекоглу.

У компенсований час Мудрик став більш помітною фігурою. Він міг навіть забивати (про це нижче). На останніх же секундах Михайло прорвався на лівий край штрафного та викотив пас під удар Джексону. На жаль, Ніколя бахнув по горобцях.

Загалом, камбек Мудрика виявився неоднозначним. Від нашого земляка очікували ривків у глибину, обіграшів 1-в-1 та розрізних передач – він їх ніби й давав, але у невеликих об'ємах. У основний час Михайло залишався малопомітною фігурою, хоча його випускали для розриву "шпор". У компенсований час все було значно краще, однак Тоттенхем вже кинув оборонятись.

Статистика у Михайла ніби й не погана, але і не видатна. Так само можна оцінити і позиційну роботу українця.

Хоча за просуваннями м'яча на дриблінгу Мудрик став найкращим у складі Челсі й другим загалом. Прикро, що за просуванням через пас наш вінгер виявився найгіршим.

Челсі добився свого, але Тоттенхем міг врятуватись. Мудрик мав забивати, але Джексон не дав

При грі 11 на 9 Челсі створив не так і багато. До 70-х хвилин пригадується тільки два моменти. Так, на 61-й Джеймс завдав удару з правого кута штрафного (повз дальню стійку). На 68-й же Кукурелья відгукнувся на передачу з глибини, стартувавши у лівому напівфланзі й вискочивши на рандеву з Вікаріо – втім, переграти голкіпера фулбек не зумів! Скіпп же накрив добивання від Галлахера.

Тим не менш, постійні провисання господарів таки вилились у другий гол "пенсіонерів" – Стерлінг на 75-й хвилині влетів на правий фланг карного майданчика й покотив Джексону під удар у порожні. 1:2!

Неймовірно, але Тоттенхем знайшов сили забити вдруге! На 78-й хвилині Бентанкур скинув подачу зі стандарту в район дальньої стійки, а Дайєр замкнув – втім, взяття воріт вже вп'яте скасували. Офсайд.

У компенсований же час Сон небезпечно пробивав метрів з 13-ти, змусивши Санчеса виконувати сейв. На більше підопічних Енджі Постекоглу не вистачило. Челсі після цього добив Тоттенхем.

На 4-й компенсованій Джексон відірвався від захисників і замкнув передачу Галлахера...

... а на 7-й він же реалізував вихід віч-на-віч – 1:4! Цей епізод примітний тим фактом, що Ніколя виявив жадібність, не давши відзначитись Мудрику. Обидва вдало стартували з центру поля під закидання й обидва вийшли на рандеву з Вікаріо, однак Джексон вирішив завершувати епізод самотужки.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Челсі з рахунком 1:4. Ніколя Джексон святкує хет-трик, а Тоттенхем зазнав першої поразки в сезоні!

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