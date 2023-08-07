"Були елементи, якими я не був задоволений, особливо в останні п'ять хвилин першого тайму. Це не проблема гравців – це все ще моя проблема.

Прощання Пятова і покер Кейна у відеоогляді матчу Тоттенхем – Шахтар – 5:1

Ми працюємо над тим, як грати, і я відчував, що в останні п'ять хвилин ми намагаємося грати, очікуючи перерви, і це просто не є частиною того, ким ми є. Це залежить від мене, щоб переконати гравців, що ми не можемо використовувати такий підхід. Якщо ми хочемо бути такою командою, то повинні бути нею весь час, забувати рахунок на табло, забувати, скільки часу залишилося і просто продовжувати бути невблаганними.

Була чудова відповідь хлопців у другому таймі. Вони показали, що коли ми гратимемо до кінця, то є переконливою командою. Але ця маленька п'ятихвилинна ситуація продемонструвала, що у нас попереду ще довгий шлях. Другий тайм був набагато кращим, ми вели гру на половині поля суперника, не давали їм вийти.

Я не був на стадіоні до цього дня. Я навмисно тримався осторонь, я хотів випробувати це в день матчу. Який чудовий матч, 56 тисяч на товариській грі. Дякую за велику справу і чудову атмосферу", – цитує Постекоглу офіційний сайт "шпор".

Нагадаємо, у благодійному поєдинку на користь України Тоттенхем відвантажив у ворота Шахтаря 5 голів, отримавши один у відповідь. Поєдинок став прощальним для Андрія Пятова, який відіграв перші 15 хвилин.

Тоттенхем ефектно розтрощив Шахтар – Пятов попрощався без пропущених, Кейн забив 4 при 12 сейвах Різника, дебют новачка