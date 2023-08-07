"Были элементы, которыми я не был доволен, особенно в последние пять минут первого тайма. Это не проблема игроков – это все еще моя проблема.

Прощание Пятова и покер Кейна в видеообзоре матча Тоттенхэм – Шахтер – 5:1

Мы работаем над тем, как играть, и я чувствовал, что в последние пять минут мы пытаемся играть, ожидая перерыва, и это просто не является частью того, кем мы есть. Это зависит от меня, чтобы убедить игроков, что мы не можем использовать такой подход. Если мы хотим быть такой командой, то должны быть ею все время, забывать счет на табло, забывать, сколько времени осталось и просто продолжать быть неумолимыми.

Был замечательный ответ ребят во втором тайме. Они показали, что когда мы будем играть до конца, то являемся убедительной командой. Но эта маленькая пятиминутная ситуация продемонстрировала, что у нас впереди еще долгий путь. Второй тайм был намного лучше, мы вели игру на половине поля соперника, не давали им выйти.

Я не был на стадионе до этого дня. Я намеренно держался в стороне, я хотел испытать это в день матча. Какой замечательный матч, 56 тысяч на товарищеской игре, за большое дело и замечательную атмосферу", – цитирует Постекоглу официальный сайт "шпор".

Напомним, в благотворительном поединке в пользу Украины Тоттенхэм отгрузил в ворота Шахтера 5 голов, получив один в ответ. Поединок стал прощальным для Андрея Пятова, который отыграл первые 15 минут.

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