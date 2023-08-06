Тоттенхем переграв Шахтар (5:1) у благодійній грі на підтримку України. Відео голів і огляд товариського матчу дивіться на "Футбол 24".

Товариський матч у Лондоні виявився таким лише за статусом. Команди влаштували ефектні проводи на футбольну пенсію Андрію Пятова, а справжні баталії розгорнулися вже після заміни ветерана. До речі, місце у воротах донеччан зайняв Дмитро Різник, а не Трубін.

Тоттенхем ефектно розтрощив Шахтар – Пятов попрощався без пропущених, Кейн забив 4 при 12 сейвах Різника, дебют новачка

Героєм матчу беззаперечно став Харрі Кейн. Схоже, його зовсім не хвилюють трансферні чутки. Капітан "шпор" перебуває у прекрасній формі й відвантажив Шахтарю аж чотири голи. Ще один додав Скарлетт. "Гірники" ж забили лише одного разу – Келсі замкнув подачу від Сікана.