Італієць Карло Ніколіні, який працює тренером із фізичної підготовки в донецькому Шахтарі, похвалив півзахисника «гірників» Георгія Судакова, проте особливо виділив Артема Бондаренка.

"Судаков вийде на великий рівень. Він отримував компліменти від Хаві, носить 10-й номер у збірній, багато працює. У цьому сенсі він схожий на Мудрика.

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Проте найсильнішим українцем є Бондаренко. Незабаром він буде у збірній. У нього є технічні якості, якими володіють одиниці", – цитує Ніколіні Calciomercato.

Варто зазначити, що Артем Бондаренко у нинішньому сезоні провів 10 матчів за Шахтар, у яких відзначився 1 голом та 3 асистами.

Нагадаємо, "помаранчево-чорні" посідають четверту сходинку турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 24 турнірних пункти.

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