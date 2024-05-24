Головний тренер Чорноморця ще не визначився з майбутнім, але одесити отримали привід для стриманого оптимізму.

Навесні ЗМІ активно сватають Романа Григорчука в різні клуби УПЛ. Перспективи роботи в Чорноморці для такого тренера здаються туманними. Втім, сам коуч "моряків" так не думає, запевняє Sport.ua.

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Згідно з розпливчатим інсайдом, Григорчук не поспішає покидати таке футбольне місто, як Одеса, у якому є брендовий клуб Чорноморець. Роман Йосипович сповнений оптимізму щодо майбутнього одеського клубу, у якому в загальній кількості працює вже шість з половиною років.

Окрім тривалої роботи та симпатій вболівальників, 59-річного спеціаліста тримає у місті родина та власний дім. До того ж, останнім часом Роман Йосипович приділяє увагу вихованню сина Тимерлана, якого хоче бачити продовжувачем своїх футбольних традицій.

Зазначимо, що у тренерській кар’єрі Романа Григорчука було ще шість клубів – це латвійські Динабурґ і, Вентспілс, запорізький Металург, азербайджанська Ґабала, казахстанська Астана та солігорський Шахтар.

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