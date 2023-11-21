Итальянец Карло Николини, работающий тренером по физической подготовке в донецком Шахтере, похвалил полузащитника "горняков" Георгия Судакова, однако особо выделил Артема Бондаренко.

"Судаков выйдет на большой уровень. Он получал комплименты от Хави, носит 10-й номер в сборной, много работает. В этом смысле он похож на Мудрика.

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Однако самым сильным украинцем является Бондаренко. В скором времени он будет в сборной. У него есть технические качества, которыми обладают единицы", – цитирует Николини Calciomercato.

Стоит отметить, что Артем Бондаренко в нынешнем сезоне провел 10 матчей за Шахтер, отличившийся 1 голом и 3 ассистами.

Напомним, "оранжево-черные" занимают четвертое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 24 турнирных пункта.

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