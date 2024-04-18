"Матвієнко, як й інші, може опинитися у топ-клубі Європи. Микола дуже сильний, класичний сучасний захисник. Він швидкий, шульга, знає, де правильно розміщуватися.

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Саме тому два роки тому ми мали впевненість, що створимо чудову команду. Окрім успіхів на трансферному ринку та того, що південноамериканців треба цінувати та розвивати, справжніми пріоритетами були українські футболісти.

У нас були Трубін і Мудрик – українські таланти, які змінили ситуацію. Тому для наших талантів треба пропозиції, які зможуть задовольнити клуб та гравців. Ми нікого не прив'язуємо", – цитує Ніколіні CalcioNapoli24.

Нагадаємо, у поточному сезоні Матвієнко провів за Шахтар 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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