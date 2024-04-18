"Матвиенко, как и другие, может оказаться в топ-клубе Европы. Николай очень сильный, классический современный защитник. Он быстрый, левша, знает, где правильно размещаться.

"Тренеры Челси должны научиться использовать Мудрика": в Шахтере указали на главную ошибку Почеттино и Ко

Именно поэтому два года назад у нас была уверенность, что создадим замечательную команду. Кроме успехов на трансферном рынке и того, что южноамериканцев надо ценить и развивать, настоящими приоритетами были украинские футболисты.

У нас были Трубин и Мудрик – украинские таланты, которые изменили ситуацию. Поэтому для наших талантов надо предложения, которые смогут удовлетворить клуб и игроков. Мы никого не привязываем", – цитирует Николини CalcioNapoli24.

Напомним, в текущем сезоне Матвиенко провел за Шахтер 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

Мудрик стал тихим героем и получил признание английских СМИ, но фанатов Челси порвало – требуют наказать украинца