Наставник Челсі Моурісіо Почеттіно достроково завершив прес-конференцію після розгромної перемоги над Евертоном (6:0). Аргентинця роздратували однотипні запитання журналістів, які акцентували увагу на інциденті із пробиттям пенальті за рахунку 4:0. Нагадаємо, що Ноні Мадуеке і Ніколя Джексон намагалися покарати Пікфорда із 11-ти метрів замість Коула Палмера, який є штатним пенальтистом у таборі "синіх".

Штовханину у штрафному майданчику "ірисок" вдалось погасити капітану Конору Галлахеру. Палмер, оформивши покер, став другим найкращим гравцем в історії АПЛ з реалізацією 9 із 9 пенальті (кращим був лише івуарієць Яя Туре (11/11)). Колишній хавбек Манчестер Сіті тепер очолює бомбардирські перегони, маючи у доробку 20 забитих м'ячів (як і Ерлінг Холанд). Про дивовижний розгром Миколенка і Ко і роль у ньому Михайла Мудрика дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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