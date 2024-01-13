"Чи підпишемо ми форварда у зимове вікно? Лише за умови, що він одразу допоможе Сандерленду і гратиме у стартовому складі. Нам не треба гравця, який прийде і сидітиме на лаві.

Клуб Русина "пригостив" фанів суперника безкоштовним пивом – ще одне фіаско після поразки в принциповому дербі

У Сандерленда чудова команда. Звісно, реалізація має бути кращою. Усі 4 наші форварди забили не так багато, але їхня заслуга у поточному 6-му місці, безумовно, теж є. Думаю, на початку сезону такий результат вважали би нормальним.

Проти Престона я випустив Русина. Він забив чудовий гол, а його трудова етика була заразливою", – цитує Майкла Біла Sunderland Echo.

Назарій Русин зіграв у Чемпіоншипі 11 матчів. В активі українця 1 гол і 1 результативна передача. Сандерленд посідає 6 місце турнірної таблиці, перебуваючи в зоні плей-офф за вихід в АПЛ. До другого місця, яке дає пряму путівку, аж 15 очок.

Русин круто повернувся в Сандерленд – українець забив елегантний гол у Чемпіоншипі, перервавши ігнор нового тренера