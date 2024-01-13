Главный тренер Сандерленда Майкл Бил оценил игру форвардов команды. В частности, и Назария Русина, который 1 января забил дебютный гол в чемпионате Англии.

"Подпишем ли мы форварда в зимнее окно? Только при условии, что он сразу поможет Сандерленду и будет играть в стартовом составе. Нам не нужно игрока, который придет и будет сидеть на скамейке.

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У Сандерленда отличная команда. Конечно, реализация должна быть лучше. Все 4 наших форварда забили не так много, но их заслуга в текущем 6-м месте, безусловно, тоже есть. Думаю, в начале сезона такой результат сочли бы нормальным.

Против Престона я выпустил Русина. Он забил отличный гол, а его трудовая этика была заразной", – цитирует Майкла Била Sunderland Echo.

Назарий Русин сыграл в Чемпионшипе 11 матчей. В активе украинца 1 гол и 1 результативная передача. Сандерленд занимает 6 место турнирной таблицы, находясь в зоне плей-офф за выход в АПЛ. До второго места, которое дает прямую путевку, 15 очков.

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