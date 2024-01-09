Сандерленд не зумів належним чином підготуватися до першого за майже вісім років Тайн-Вірськомого дербі.

Кілька днів тому "Чорні коти" приймали Ньюкасл в рамках Кубка Англія. Команда Назарія Русина без шансів програла представнику АПЛ, пропустивши три "сухих" голи. Втім, "сороки" змогли взяти гору ще в кількох аспектах.

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Керівництво Сандерленда необачно дозволило гостьовим фанатам розмістити на стадіоні свою символіку. Це дуже не сподобалося уболівальникам господарів, тому власнику клубу навіть довелося просити за це пробачення.

Головний подарунок на прихильників Ньюкасла чекав уже після матчі. Вони змогли відсвяткувати перемогу безкоштовним пивом, повідомляє The Times. Річ у тому, що працівники фудкортів почали розливати напій у келихи до фінального свистка, а згодом перестали працювати термінали для оплати. Тож на фанів гостей чекав сюрприз – запеклі суперники "подарували" їм безкоштовну випивку в той вечір.

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