Рой Ходжсон нарешті зможе відпочити від футболу і присвятити час своєму здоров'ю.

Крістал Пелас офіційно оголосив про відставку 76-річного фахівця, який може похизуватися званням найстаршого тренера в історії АПЛ.

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Ходжсон раніше вже виходив на пенсію, але повертався рятувати борців за виживання. У березні 2023-го ветеран відгукнувся на запрошення Крістал Пелас і втримав "орлів" у еліті. Втім, нинішній сезон складається непросто. У лондонців лише три перемоги в 19 останніх матчах і 5 очок відриву від зони вильоту. Крім того, у Ходжсона почалися проблеми зі здоров'ям, через які він потрапив до лікарні.

Фаворитом на тренерський місток Пелас вважається австрієць Олівер Гласнер. Цікаво, що про відхід Ходжсона оголосили за 4 години до матчу проти прямого конкурента. Сьогодні о 22:00 "орли" зіграють на полі Евертона Віталія Миколенка, який відстає на 5 очок.

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