Одноклубник Миколенка заробив вилучення, ледь не зламавши лідера Де Дзербі – моторошні кадри
Захисник Шеффілд Юнайтед Мейсон Холгейт підставив команду в матчі проти Брайтона (0:5).
"Клинки" у 25 турі АПЛ приймали на своєму полі команду Де Дзербі. Вже на 11 хвилині Шеффілд Юнайтед залишився у меншості після вилучення Мейсона Холгейта.
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Захисник прямою ногою вдарив Мітому в стегно трішки вище коліна. Арбітр спочатку показав жовту карту гравцю Шеффілд Юнайтед, а після перегляду VAR замінив її на червону. У підсумку Брайтон розгромив "клинків" з рахунком 5:0.
Нагадаємо, Мейсон Холгейт виступає за Шеффілд Юнайтед на правах оренди з Евертона, де грав з українцем Віталієм Миколенком. У поточному сезоні англійський захисник провів три матчі в АПЛ.
Зауважимо, Мітома один з лідерів команди Де Дзербі. В активі японця три голи та шість результативних передач у 26 матчах у всіх турнірах.
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