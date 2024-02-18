"Клинки" у 25 турі АПЛ приймали на своєму полі команду Де Дзербі. Вже на 11 хвилині Шеффілд Юнайтед залишився у меншості після вилучення Мейсона Холгейта.

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Захисник прямою ногою вдарив Мітому в стегно трішки вище коліна. Арбітр спочатку показав жовту карту гравцю Шеффілд Юнайтед, а після перегляду VAR замінив її на червону. У підсумку Брайтон розгромив "клинків" з рахунком 5:0.

Нагадаємо, Мейсон Холгейт виступає за Шеффілд Юнайтед на правах оренди з Евертона, де грав з українцем Віталієм Миколенком. У поточному сезоні англійський захисник провів три матчі в АПЛ.

Зауважимо, Мітома один з лідерів команди Де Дзербі. В активі японця три голи та шість результативних передач у 26 матчах у всіх турнірах.

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The more you look at it, the worse it gets. Send him to PRISON!!!! #SHUBHA pic.twitter.com/K6QsrhHhUd — Danny (@Kloppenheimer) February 18, 2024