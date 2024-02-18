У рамках 25-го туру АПЛ 2023/24 Манчестер Юнайтед переміг Лутон (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Аби не випасти з боротьби за зону Ліги чемпіонів, МЮ повинен був за будь-яку ціну перемагати в гостях у Лутона. От тільки завдання виглядало непростим. На початку 2024-го новачок АПЛ набрав хід, розгромивши Брайтон (4:0) і видавши шалену перестрілку з Ньюкаслом (4:4) – і загалом команда зазнала всього однієї поразки в семи матчах після Нового року.

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На щастя для манкуніанців, у них є Хьойлунд. Данська гольова машина відкрила рахунок вже на 37-й секунді, скориставшись жахливою обрізкою Белла – Расмус реалізував вихід віч-на-віч.

На 7-й же хвилині він оформив дубль, підставивши корпус під удар Гарначо. Алекс пробивав з лету після відскоку з кутового, м'яч полетів повз ворота, але влучив у груди Хьойлунду. Таким чином, голкіпера спіймали на протиході – 0:2.

Данський форвард встановив одразу два досягнення. По-перше, Расмус побив рекорд Віллока – у віці 21 року й 14 днів нападник став наймолодшим гравцем, якому вдалося забити у шести поспіль виходах на поле в АПЛ.

Rasmus Højlund making history pic.twitter.com/tIp15sKZyp — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 18, 2024

По-друге, Хьойлунд забив найшвидший виїзний гол МЮ в АПЛ і встановив найшвидші виїзні 2:0 за всю історію виступів "дияволів" у турнірі.

Тим не менш, Лутон не здався. Вже на 14-й хвилині підопічні Роба Едвардса скоротили відставання у рахунку. Чонгу дали розвернутись у штрафному й пробити метрів з десяти, а м'яч рикошетом від Магуайра полетів на дальню стійку – там Морріс випередив Шоу і Онана, забивши головою. 1:2.

A. Match Overview

Goals: Hojlund (1', 7'), Morris (14')

Assist: Garnacho (7')

Yellow cards: Woodrow (17'), Shaw (20'), Casemiro (34'), Maguire (42'), Towndsend (70'), Mainoo (75'), Lindelof (81'), Osho (87')

Referee: David Coote

Stadium: Kenilworth Road pic.twitter.com/hW15iT9azL — Manchester United World (@manutd_world) February 18, 2024

До перерви господарі могли і зрівняти рахунок. Зокрема, на 36-й хвилині класний лонгшот з відскоку дався Моррісу (повз правий нижній кут), а на 45+2-й Чонг стріляв з лінії карного майданчика – трохи неточно. А міг віддавати на відкритого Чідозі...

Відпочивати команди відправились за переваги манкуніанців. Другий тайм не став легшим для гостей, але з'явилась ефективна контргра. Мінімум двічі підопічні Еріка Тен Хага могли гарантовано закривати гру.

Так, на 60-й хвилині Бруну Фернандеша вивели на рандеву з голкіпером. Португалець обіграв Камінскі й покотив у порожні, але Локонга врятував Лутон! На 67-й же Рашфорд запустив Гарначо на побачення з Камінскі, однак вінгер МЮ не зміг переграти бельгійця.

Були й інші класні атаки. Лутон теж огризався – загалом новачок АПЛ видав аж 22 удари у матчі, на дещицю перевершивши "дияволів". І у господарів теж було два супермоменти. Навіс на 76-й хвилині на лінію воротарського завершився дуже кволим ударом Ошо, а от у компенсований час Барклі замкнув подачу з кутового – гостей врятувала поперечка!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Манчестер Юнайтед. Підопічні Еріка Тен Хага набрали 44 очки, скоротивши відставання від зони ЛЧ до п'яти залікових балів. Лутон тримається в одному очку від зони вильоту.

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