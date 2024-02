Аби не випасти з боротьби за зону Ліги чемпіонів, МЮ повинен був за будь-яку ціну перемагати в гостях у Лутона. От тільки завдання виглядало непростим. На початку 2024-го новачок АПЛ набрав хід, розгромивши Брайтон (4:0) і видавши шалену перестрілку з Ньюкаслом (4:4) – і загалом команда зазнала всього однієї поразки в семи матчах після Нового року.

На щастя для манкуніанців, у них є Хьойлунд. Данська гольова машина відкрила рахунок вже на 37-й секунді, скориставшись жахливою обрізкою Белла – Расмус реалізував вихід віч-на-віч.

