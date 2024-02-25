Рой Ходжсон ніяк не може попрощатися з улюбленою грою свого життя.

Ветеран тренерського цеху в 76 років очікує на нові пропозиції, інформує The Sun.

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Ходжсон лише 19 лютого покинув Крістал Пелас. До поганих результатів додалися проблеми зі здоров'ям, через які фахівець опинився в лікарні. Втім, Ходжсон оклигав і готовий повернутися до роботи. Ймовірно, це буде менш виснажлива роль консультанта у якійсь європейській збірній.

Ходжсон – найстарший тренер в історії АПЛ. Одного разу він вже намагався вийти на пенсію, але потім повертався допомагати борцям за виживання.

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