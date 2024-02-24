В рамках 26-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2023/24, 26-й тур

Астон Вілла – Ноттінгем Форест – 4:2

Голи: Воткінс, 4, Дуглас Луїс, 29, 39, Бейлі, 61 – Ніакате, 45+5, Гіббс-Вайт, 48

Брайтон – Евертон – 1:1

Голи: Данк, 90+5 – Брентвейт, 74

Крістал Пелас – Бернлі – 3:0

Голи: Річардс, 68, Айю, 72, Матета, 77 (пен)

Вилучення: Брайнхілл, 35 (Бернлі)

Манчестер Юнайтед – Фулхем – 1:2

Голи: Магуайр, 89 – Бессі, 65, Івобі, 90+7

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Манчестер Юнайтед обірвав свою успішну серію. Перед виїздом на "Крейвен Коттедж" манкуніанці здобули 4 перемоги поспіль, а їхня безпрограшна серія досягла семи матчів (в рамках чемпіонату – 5). От тільки на тижні зламався Хьойлунд, який забив у шести поєдинках АПЛ поспіль. Без нього "дияволи" одразу ж провалились.

Фулхем тримався на рівних, а на 65-й хвилині Бессі ще й вивів лондонців уперед. Часу на камбек і перемогу було вдосталь, однак підопічні Еріка Тен Хага відігралися лишень на 89-й хвилині зусиллями Магуайра. Та і той рахунок не втримали – на 7-й компенсованій Івобі приніс Фулхему сенсаційну перемогу.

Цим скористалася Астон Вілла, яка наростила відрив від МЮ до 8 очок – а бірмінгемці, між іншим, замикають зону ЛЧ. Команда Унаї Емері вдома влаштувала побиття Ноттінгему, забивши три голи до 39-ї хвилини. Щоправда, "лісники" зуміли відіграти два м'ячі до 48-ї хвилини, однак влучний постріл Бейлі на 61-й поставив гостей на місце. "Віллани" перемогли з рахунком 4:2.

Крістал Пелас у дебютному матчі під керівництвом Олівера Гласнера розгромив Бернлі. "Бордові" залишились у меншості ще на 35-й хвилині – втім, рахунок залишався сухим до середини другого тайму. А потім лондонці вколотили три голи за 9 хвилин. Матч завершився з рахунком 3:0.

Евертон гостював на Амексі, намагаючись перервати 8-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті. Миколенко потрапив у старт, потрапивши під серйозний прес Брайтона – підопічні Де Дзербі завдали у 6 разів більше ударів, домінуючи протягом всієї зустрічі. Тим не менш, показник очікуваних голів до кінця основного часу не дотягнувся навіть до 1,0.

А от Евертон свій шанс використав. На 73-й хвилині Пікфорд виконав винос аж до чужого карного майданчика, а там Брентвейт зачепився за м'яч та пробив у дальню дев'ятку. 0:1! Жодної випадковості – епізод розігрували, як повноцінний стандарт. Втім, втримати цей рахунок гостям не вдалося – на 5-й компенсованій Брайтон відігрався внаслідок подачі Гросса, яку замкнув Данк. 1:1 на Амексі!

Миколенко у пропущеному м'ячі не винен. Віталій провів трудовий матч, вигравши три дуелі з чотирьох на землі, програвши єдине верхове єдиноборство та відібравши м'яч при єдиній спробі обійти себе на дриблінгу. Крім того, українець заблокував 1 удар, виконав 3 успішних виноси й віддав 23 точних передачі з 30 (2 з просуванням).

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