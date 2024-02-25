Забарний не зміг допомогти травмованому Зінченку, поступившись Манчестер Сіті. Як наслідок, Арсенал відстав від другої позиції аж на чотири очки – а відігрувати цей розрив необхідно було у домашці з Ньюкаслом. Останні 5 турів АПЛ "каноніри" виграли з рахунком 21:2, однак тривожила поразка від Порту в ЛЧ. Без українця підопічні Мікеля Артети згоріли, продемонструвавши беззубість у атаці.

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Олександр поки що залишається у лазареті, але Арсеналу і без нього було легко. На жаль для нейтральних фанів, Ньюкасл приїхав лишень для своєї страти. За 80 хвилин підопічні Едді Хау організували тільки вихід віч-на-віч у виконанні Альмірона – втім, Мігель і м'яч відпустив, і в офсайд заліз. Ось і все.

Як не дивно, найкращим футболістом у складі гостей став легендарний Лоріс Каріус. Голкіпер вийшов у основі й декілька разів врятував Ньюкасл. Так, на 10-й хвилині Райс влетів у зону між Шером і Ботманом, пробивши з правого краю штрафного – а на 39-й Сака накрутив трьох захисників там же й вистрілив у ближній. Каріус парирував!

Також на 30-й хвилині Лоріс вибіг за межі карного майданчика й ліквідував потенційний вихід Райса віч-на-віч. Тим не менш, завершити поєдинок без пропущених голів голкіперу не вдалося – хоча він рятував до останнього. Проти "сухаря" виступили його ж захисники.

Ще на 18-й хвилині Каріус парирував замикання Габріела з кутового. Ботман винести м'яч не зміг, впавши на газон, а Лівраменто при спробі виносу влучив у ногу Свена – від нього сфера й влетіла у сітку. 1:0!

На 24-й хвилині Арсенал подвоїв свою перевагу. Жоржінью виконав ефектну закидушку на правий край штрафного, а Мартінеллі потягнув за собою Шера й виконав простріл. Хаверц спокійно замкнув, скориставшись заминкою Тріпп'єра – 2:0!

На 65-й хвилині "каноніри" влаштували розгром. Атака почалася з обрізки Ботмана, а завершилась переведенням Райса на правий кут карного майданчика. Там Сака хитнув захисника й більярдним ударом поклав м'яч під дальню стійку – 3:0!

На 69-й справа дійшла і до четвертого гола. Каріуса знову підставили – Ківіор на ближній стійці замкнув подачу Райса з кутового, а м'яч рикошетом від руки Майлі промайнув повз голкіпера. 4:0! У повітрі одразу ж запахло рекордом, адже Арсенал попередні два матчі АПЛ виграв з різницею 5+ голів.

Арсенал міг стати третім після Астон Вілли, Челсі й Манчестер Сіті клубом, якому б вдалося видати стрік з трьох поспіль подібних перемог. Втім, красивої історії не вийшло – лондонці розслабились, Мікель Артета став знімати лідерів, а Ньюкаслу дали трішки свободи.

Ця свобода вилилась у ефектний гол Віллока на 84-й хвилин. Екс-канонір замкнув закидушку від Бьорна, пробивши головою над Райєю. М'яч рикошетом від поперечки влетів у сітку. 4:1! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця, хоча наприкінці зустрічі Сміт-Роу міг забити п'ятий гол. Його удар з центру штрафного на лінії воріт зупинив Бьорн.

Арсенал набрав 58 очок, продовжуючи чемпіонські перегони. До Манчестер Сіті залишається один заліковий бал, до Ліверпуля – два.

Забарний не зміг зупинити Манчестер Сіті – "містяни" втримали важку перемогу й продовжили гонитву за Ліверпулем