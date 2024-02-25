Рой Ходжсон никак не может попрощаться с любимой игрой своей жизни.

Ветеран тренерского цеха в 76 лет ожидает новых предложений, информирует The Sun.

Арсенал без Зинченко разгромил Ньюкасл, забив 4 гола Кариусу – "канониры" остаются на хвосте у Ливерпуля и Сити

Ходжсон лишь 19 февраля покинул Кристал Пэлас. К плохим результатам добавились проблемы со здоровьем, из-за которых специалист оказался в больнице. Впрочем, Ходжсон оклемался и готов вернуться к работе. Вероятно, это будет менее изнурительная роль консультанта в какой-то европейской сборной.

Ходжсон – самый старший тренер в истории АПЛ. Однажды он уже пытался выйти на пенсию, но потом возвращался помогать борцам за выживание.

МЮ проиграл Фулхэму и отстал от зоны ЛЧ на 8 очков, Де Дзерби расписал ничью с Миколенко, Пэлас разгромил Бернли