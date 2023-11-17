Головний тренер збірної Чилі Едуардо Беріссо покинув свій пост після невдалих виступів його команди у відборі на ЧС-2026.

"Ла Роха" в п'ятому раунді відбору на ЧС-2026 зіграла внічию з Парагваєм. Неприйнятний результат змусив тренера Едуардо Беріссо подати у відставку.

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"Я розмовляв з президентом і висловив бажання залишити посаду. Треба мати гідність і знати, як розпізнавати, коли щось не працює", – цитує наставника Marca.

54-річний фахівець очолив чилійську збірну у травні 2022-го. Під його керівництвом команда провела 16 матчів, у яких здобула чотири перемоги, п'ять разів зіграла внічию і сім разів програла.

Федерація футболу Чилі повідомила, що тренер молодіжної команди Ніколас Кордова Сан-Крістобаль тимчасово очолить національну збірну.

Після п'яти зустрічей у відборі до ЧС-2026 "Ла Роха" посідає восьме місце в турнірній таблиці, набравши п'ять очок. Наступний матч збірна Чилі проведе проти Еквадору. Ця зустріч запланована на 21 листопада.

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