"Ла Роха" в пятом раунде отбора на ЧМ-2026 сыграла вничью с Парагваем. Неприемлемый результат заставил тренера Эдуардо Бериссо подать в отставку.

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"Я разговаривал с президентом и выразил желание уйти с должности. Надо иметь достоинство и знать, как распознавать, когда что-то не работает", – цитирует наставника Marca.

54-летний специалист возглавил чилийскую сборную в мае 2022 года. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и семь раз проиграла.

Федерация футбола Чили сообщила, что тренер молодежной команды Николас Кордова Сан-Кристобаль временно возглавит национальную сборную.

После пяти встреч в отборе к ЧМ-2026 "Ла Роха" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав пять очков. Следующий матч сборная Чили проведет против Эквадора. Эта встреча запланирована на 21 ноября.

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