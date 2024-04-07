Якщо 0:3 від Шахтаря були цілком очікуваними, то аналогічний погром від прямого конкурента, Вереса, став болючим ударом для перспектив "пивоварів" у боротьбі за виживання. Іващенка почали розпитувати про його майбутнє.

Красиві голи і дикі промахи у відеоогляді матчу Верес – Оболонь – 3:0

"Чи доведу я команду до кінця сезону? Не мені вирішувати. Є керівництво. Вони теж відповідають за все це. Зі своєї сторони ми тренерським штабом старємось робити все по максимуму, наскільки це можливо. Але вирішувати, звісно, керівництву. Якщо воно хоче так, то воно вправі вирішувати ці питання", – заявив Іващенко в коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, молодий фахівець повернув Оболонь в еліту після 11 років перерви. "Пивовари" не робили гучних трансферів і мають один з найскромніших складів в УПЛ. Підопічні Іващенка залишаються у зоні перехідних матчів, а наступний матч буде надважливим. 13 квітня Оболонь прийматиме ще одного конкурента – Минай, який відстає на 4 очки.

Верес розгромив Оболонь і очолив групу аутсайдерів УПЛ – промахи по порожніх воротах не стали проблемою