Если 0:3 от Шахтера были вполне ожидаемыми, то аналогичный погром от прямого конкурента, Вереса, стал болезненным ударом для перспектив "пивоваров" в борьбе за выживание. Иващенко начали расспрашивать о его будущем.

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"Доведу ли я команду до конца сезона? Не мне решать. Есть руководство. Они тоже отвечают за все это. Со своей стороны мы тренерским штабом стараемся делать все по максимуму, насколько это возможно. Но решать, конечно, руководству. Если оно хочет так, то оно вправе решать эти вопросы", – заявил Иващенко в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, молодой специалист вернул Оболонь в элиту после 11 лет перерыва. "Пивовары" не делали громких трансферов и имеют один из самых скромных составов в УПЛ. Подопечные Иващенко остаются в зоне переходных матчей, а следующий матч будет сверхважным. 13 апреля Оболонь будет принимать еще одного конкурента – Минай, который отстает на 4 очка.

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