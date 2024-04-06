Красиві голи і дикі промахи у відеоогляді матчу Верес – Оболонь – 3:0
19:28 - Читать на русском
Верес впевнено здолав Оболонь у 23-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Вже на 6-й хвилині Верес "розмочив" рахунок з пенальті. Приймак скосив Янакова, який і виконав вирок. До перерви господарі забили ще двічі. Один м'яч скасували через офсайд, а от до ефектного удару Гайдучика питань не було. Микола ще запам'ятався курйозним замиканням дальної стійки.
Верес розгромив Оболонь і очолив групу аутсайдерів УПЛ – промахи по порожніх воротах не стали проблемою
Після відпочинку Верес марнував моменти, двічі бив у каркас, але таки довів справу до розгрому. Ще один красивий гол рівнян в активі Яго Сікейри – 3:0.
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