Вже на 6-й хвилині Верес "розмочив" рахунок з пенальті. Приймак скосив Янакова, який і виконав вирок. До перерви господарі забили ще двічі. Один м'яч скасували через офсайд, а от до ефектного удару Гайдучика питань не було. Микола ще запам'ятався курйозним замиканням дальної стійки.

Верес розгромив Оболонь і очолив групу аутсайдерів УПЛ – промахи по порожніх воротах не стали проблемою

Після відпочинку Верес марнував моменти, двічі бив у каркас, але таки довів справу до розгрому. Ще один красивий гол рівнян в активі Яго Сікейри – 3:0.