Маурісіо Почеттіно збирається зробити з Челсі те, про що навіть і не мріяв у попередніх командах.

"Я хочу виграти Кубок ліги, хочу виграти Кубок Англії, Прем'єр-лігу. Подивимося, що буде потім. У Тоттенхемі я ніколи не казав, що прагну перемагати всюди... Здається, було так.

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Я хочу виграти завтра, я хочу вигравати кубки, Прем'єр-лігу. Навіть якщо в наступні кілька років ми будемо брати участь у Лізі чемпіонів або інших європейських змаганнях. Кожен турнір для нас буде викликом, а для мене – варіантом. Хлопці, ми стаємо старшими, досвідченішими, ми вчимося. Я хочу вигравати всі змагання. Я з нетерпінням хочу перемагати.

Я не можу сказати: "Гаразд, в цьому сезоні я зосереджуся тільки на цьому і наступному". Ні, ні. Не можна втрачати час, головне – перемога. Це ідея, яку я хочу донести до гравців зі самого початку", – наводить слова Почеттіно Football London.

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