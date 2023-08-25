Михайло Мудрик випав як мінімум на тур АПЛ 2023/23 через травму. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Лутон на "Футбол 24", стартував о 22:00. Команда українця планувала виграти свій перший офіційний поєдинок під керівництвом Маурісіо Почеттіно, адже проти Ліверпуля та Вест Хема розжилася лише одним очком. Новачки Прем'єр-ліги дебютували з розгрому від Брайтона Де Дзербі, а другий тур пропускали, позаяк їхній стадіон був не готовим приймати домашні зустрічі в елітному дивізіоні.

Челсі – Лутон: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Послизання на понад 150 мільйонів євро. То Кайседо впаде на рівному місці й подарує перший ударний момент гостям. То Джексон увійде у штрафний і втратить як м'яч, так і орієнтацію. Стерлінг традиційно запоров парочку моментів уже за 7 хвилин. Чілвел по суті виконує роль лівого вінгера. Ось такий він, новий конкурент Мудрика. Скидає лівий захисник збірної Англії під удар Енцо – снаряд летить над поперечиною. Челсі забив аж надто просто. Перевели з лівого краю на правий, Гюсто покотив ще правіше на фланг, де Стерлінг почав танці з оборонцями. Рахім накрутив трьох, продерся у воротарський і нарешті бездоганно пробив у дальній.

Колвіл кілька разів дуже розумно страхує, перекриваючи атакувальну гостроту гостей. Спершу завадив прицільно пробити Чонгу, потім виручив Дісасі, який другий матч поспіль привіз контру на свої ворота. Дуже багато браку від Джексона. Недоречна п'яточка підставила Енцо, якому дивом вдалося уникнути жовтої. Челсі виразно відмовився від атакувальної гри. Але ж це тільки створює проблеми в обороні. То Каборе фінтом познущається над Колвілом, то Чілвел впаде у штрафному, і вже Леві підстрахує блоком. За кутовими, тим часом, 2:2. Лондонці ніби намагаються триматися за крихку перевагу в рахунку, а ось ставка на контратаки зовсім не працює.

Наприкінці першого тайму щось дивне відбувається. У штрафному суперника Челсі набив 19 дотиків проти 6 у Лутона, але потім просто віддав м'яч. За такої пішохідної гри навіть англійські судді додали тільки 2 хвилини. Господарі напрацювали на 0,51 xG, маючи понад 70% володіння. Після дальнього удару Гюсто на 31 хвилині підопічні Почеттіно заснули. Лутон же видобув 0,09 очікуваного гола. Міг засмутити свою колишню команду Рос Барклі після кутового.

Після перерви кілька поспіль моментів у Джексона. Ніколас двічі не прошив Камінскі, а потім ідеально п'ятою викотив під прорив Чілвелу. Бен, перебуваючи на 11-метровій позначці сам-самісінький, вирішив віддати пас праворуч і подарував м'яч захисникам. Сілву валили на газон, Дісасі такий пробив після кутового, судді підстав для пенальті не побачили. Блискуче розписану багатоходівку завершував Енцо після пасу Стерлінга – стійка. На 61 хвилині Лутон нарешті розписав комбінацію справа наліво з влучанням у площину воріт – Санчес встиг викинути руку. Стерлінг протягнув своїм краєм, але Чілвел і Джексон завадили один одному.

Усе частіше пропускають гості передачі за спини і швидкі прориви. Джексон прийняв і закинув, Стерлінг задалеко відпустив і не влучив у дальній. Однак на 69-й Рахім виправився. Екс-вінгер Манчестер Сіті та Ліверпуля двічі відборовся, Кайседо кинув на правий фланг, звідки Гюсто прострілив у центр. Стерлінг оформив дубль з двох асистів правого вінгбека Челсі. Фернандес прийняв дальній пас і з льоту ефектно розвернув на правий край. Там цього разу не 20-річний Гюсто, а Стерлінг асистує на лінію воротарського – і навіть Джексон такий забиває дебютний гол!

Після 80 хвилини Лутон затискає Челсі в його володіннях. Кілька ударів, стандарти, боротьба, напруга. Все розрядив лише Стерлінг, заробивши фол праворуч в обороні. Цікавий факт: 20-річний правий захисник молодіжної збірної Франції в одній нинішній грі оформив стільки ж асистів, скільки Мудрик за всі 19 офіційних матчів у Челсі (2). Привозом на лівому фланзі Челсі не скористалися гості. Починаючи з центра поля, по ланцюжку пішла розконцентрація, Санчес був безсилим, але Браун не влучив. Перша перемога Почеттіно з Челсі в АПЛ і відразу розгромна. Цілком собі заслужена, однак і суперник – ніби відчутно випадковий гість на цьому святі життя, яке зветься Прем'єр-лігою.