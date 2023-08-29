Маурисио Почеттино собирается сделать из Челси то, о чем даже не мечтал в предыдущих командах.

"Я хочу выиграть Кубок лиги, хочу выиграть Кубок Англии, Премьер-лигу. Посмотрим, что будет потом. В Тоттенхэме я никогда не говорил, что стараюсь побеждать везде... Кажется, было так.

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Я хочу выиграть завтра, я хочу выигрывать кубки, Премьер-лигу. Даже если в следующие несколько лет мы будем участвовать в Лиге чемпионов или других европейских соревнованиях. Каждый турнир для нас будет вызовом, а для меня – вариантом. Ребята, мы становимся старше, опытнее, мы учимся. Я хочу выигрывать все соревнования. Я с нетерпением хочу побеждать.

Я не могу сказать: "Ладно, в этом сезоне я сосредоточусь только на этом и следующем". Нет, нет. Нельзя терять время, главное – победа. Это идея, которую я хочу донести до игроков с самого начала", – приводит слова Почеттино Football London.

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