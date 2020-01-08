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Тренер Монтеррея звинуватив Клоппа у неповазі

12:15 498 Читать на русском
Тренер Монтеррея звинуватив Клоппа у неповазі
Юрген Клопп та Антоніо Мохамед / Фото Metro

Наставник Монтеррея Антоніо Мохамед залишився з поганим враженням від тренера Ліверпуля після клубного чемпіонату світу.

 

"Це була неповага. Він почав випрошувати жовту картку, тому що мої гравці, на його думку, постійно били Салаха. Коли я сказав, що футболіст Ліверпуля повинен отримати червону картку, він висунув язика і висміяв мене.

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Коли я побачив це, спочатку розсміявся, потім розлютився і вийшов з себе. Я втратив самоконтроль. Не пам'ятаю, що я сказав йому, тому що, коли я розмовляю англійською, це не я. Не знаю, добре я вчинив чи погано, але це те, що йшло зсередини", – цитує Мохамеда Enganche.com.ar.

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Монтеррей на стадії півфіналу клубного ЧС (2:1), та в підсумку мерсисайдці перемогли у турнірі.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Монтеррей - Ліверпуль Антоніо Мохамед Антоніо Мохамед Клубний чемпіонат світу Юрген Клопп Юрген Клопп Клубний чемпіонат світу Монтеррей Монтеррей
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