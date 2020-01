Кошмар "великої шістки": Клопп драматично продав гравця, який забиває більше, ніж Салах, Мане та Фірміно

Кар'єра Денні Інгза кардинально змінилась в жовтні 2015-го. Нападник, який пройшов чотири професіональні ліги англійського футболу разом з Борнмутом, Дорчестером і Бернлі, влітку того ж року перебрався на легендарний Енфілд за 9 млн євро. Забивши 11 голів у прем'єрному для себе розіграші АПЛ, він отримав дві солодкі нагороди – контракт з великим клубом і дебютний виклик до табору "Трьох левів". Однак, метеоритний прогрес обдарованого страйкера перервався на першому ж тренуванні Юргена Клоппа в Мелвуді. Три місяці справжньої казки завершились безглуздою травмою.

"Мій дід помер у 1972-му, але виглядає краще": ровесник Роналду шокував світ своїм виглядом – мораль від легенди Динамо

"Я набрав високу швидкість у центрі поля, контролював м'яч внутрішньою частиною правої стопи, а потім відчув якесь дивне клацання у лівому коліні. Присівши на газон і перевівши подих, я був готовий продовжити заняття, але вже не міг нормально пересуватись. Раніше я переніс операцію на меніску, тож швидко зрозумів, що цього разу маю справу з чимось іншим. Вечірнє обстеження підтвердило найгірші побоювання – розрив хрестоподібних зв'язок. Почуваюся добре, хоча не вперше вибуваю на тривалий термін через травми. Я регулярно грав за Ліверпуль, дебютував у складі збірної Англії. Немає сенсу страждати або впадати у депресію", – розповідав Інгз в інтерв'ю The Telegraph.

Він повернувся через 210 днів, у завершальному матчі сезону проти Вест Бромвіча... а на світанку кампанії 2016/17 його горизонт знову потемнів. "Висловлювати наше пригнічення – було б евфемізмом. Це чудовий хлопець, який так наполегливо працював, що заслужив більше удачі. Денні щодня демонструє велику благородність та відданість своїй справі. Він пожертвував власним коліном, намагаючись повернути м'яча команді. Це був відважний вчинок. Менталітет переможця допоможе йому вийти на високий рівень, нехай тільки одужає", – коментував Клопп чергову трагедію одного зі своїх улюбленців. Рівно через рік після жахливої травми, яка не дозволила Інгзу поїхати на Євро-2016, зламалось праве коліно. Тоттенхем, Кубок англійської ліги. 11 місяців виснажливої реабілітації, неймовірна робота над собою і ось він – другий довгоочікуваний камбек впертого воїна з Хемпшира. У вересні 2017-го Клопп випустив його на поєдинок "Carabao Cup" проти Лестера.

Поки Інгз працював з реабілітологами, перед ним поволі зачинялись двері до першої команди мерсисайдського гранда. Придбання Фірміно, Салаха, Мане та Оріджі стали вироком для футболіста, який був покликаний переписати історію "червоних". Він мітив на гравця епохи, але програв боротьбу власному тілу. У сезоні 2017/18 Денні провів лише 8 неповних зустрічей в АПЛ, а свій перший після травми гол забив у квітні, через три (!) роки від попереднього результативного влучання (жовтень 2015-го, Евертон). Це був його єдиний м'яч під керівництвом Юргена Клоппа.

Німецький фахівець з важким серцем відпускав Інгза до Саутгемптона. Йому неабияк імпонувала гра прудконогого форварда, але, насамперед, Клопп поважав свого підопічного через непересічні людські якості – смиренність, працьовитість, великодушність. "Прощатися з Денні, щонайменше, дивно. Ми будемо сумувати за ним. Він – чудова людина, позитивна і сповнена енергії. Але це також надзвичайний футболіст. У Ліверпулі йому не щастило. Ми всі знаємо його історію. Ми прощаємося з другом, який отримав гарний шанс перезавантажити власну кар'єру. Він повертається додому, до рідного клубу", – німець не приховував розчарування після того, як клуби вдарили по руках.

Перевернувши сумну сторінку Енфілда, вихованець Саутгемптона вирушає додому, туди, де ніколи не грав на професійному рівні, але робив перші кроки у футболі. Минулий сезон став для нього першим з 2015 року, коли він регулярно виходив на поле. Денні був важливим елементом "святих", записавши собі до активу 7 м'ячів. "Ми не ризикували, підписуючи його. Він повністю відновився від травми та перебував у хорошій формі. Інгз перетвориться на ключового гравця нашої команди", – зазначив Марк Х'юз, якого на Сент-Меріс замінив Ральф Хазенхюттль.

"Він завжди з'являється в тих зонах, де пахне голом, і суперник може отримати серйозні проблеми. Його бомбардирські досягнення – результат наполегливої роботи футболіста, який мислить позитивно. Денні спустошує себе до останньої краплі поту, відбираючи м'ячі по всій ширині поля. Це дуже грізна зброя", – запевняє австрійський фахівець. 22 мільйони євро, які Саутгемптон витратив на трансфер Інгза з Ліверпуля, зараз виглядають дрібницею. У свої 27 він демонструє форму всього життя. 13 голів у 21-му поєдинку поточного сезону АПЛ – другий результат серед усіх гравців першості. 27-річний снайпер поступається лише нестримному Джеймі Варді (17), який переживає вже третю або четверту молодість.

Danny Ings last 10 games:



️ vs Everton

️ vs Arsenal

️ vs Watford

️ vs Norwich

️ vs Newcastle

vs West Ham

️️ vs Aston Villa

vs Chelsea

️ vs Crystal Palace

️ vs Tottenham pic.twitter.com/54RTgM8gJH