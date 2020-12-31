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Тренер Монтеррея заплакав після здобуття чемпіонства – він пообіцяв цей трофей загиблому сину

11:34 299 Читать на русском
Тренер Монтеррея заплакав після здобуття чемпіонства – він пообіцяв цей трофей загиблому сину
Антоніо Мохамед / Фото Time24

Монтеррей став чемпіоном Мексики, але цю подію супроводжувала зворушлива історія.

У фіналі плей-офф чемпіонату Мексики Амеріка приймала Монтеррей. Гості зуміли вирвати перемогу у суперника у серії післяматчевих пенальті та здобути бажаний трофей.

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Головний тренер переможців Антоніо Мохамед не зміг стримати сліз після вирішального удару. Раніше 49-річний фахівець пообіцяв своєму сину, що обов'язково виграє чемпіонат Мексики. У 2006 році після жахливого ДТП син наставника загинув, а сам Мохамед ледь не позбувся ноги. Хлопчику на момент трагедії було лише 6 років.

Монтеррей здобув титул чемпіона Мексики вперше за 10 років.

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Світ Мексика Мексика Монтеррей Монтеррей Амеріка Амеріка Антоніо Мохамед Антоніо Мохамед
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