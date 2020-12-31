Тренер Монтеррея заплакав після здобуття чемпіонства – він пообіцяв цей трофей загиблому сину

Монтеррей став чемпіоном Мексики, але цю подію супроводжувала зворушлива історія.

У фіналі плей-офф чемпіонату Мексики Амеріка приймала Монтеррей. Гості зуміли вирвати перемогу у суперника у серії післяматчевих пенальті та здобути бажаний трофей.

Роналду разом із сином зіграв у футбол з безногим хлопчиком – зворушливе відео

Головний тренер переможців Антоніо Мохамед не зміг стримати сліз після вирішального удару. Раніше 49-річний фахівець пообіцяв своєму сину, що обов'язково виграє чемпіонат Мексики. У 2006 році після жахливого ДТП син наставника загинув, а сам Мохамед ледь не позбувся ноги. Хлопчику на момент трагедії було лише 6 років.

Монтеррей здобув титул чемпіона Мексики вперше за 10 років.

Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою