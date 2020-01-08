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Тренер Монтеррея обвинил Клоппа в неуважении

8 января 12:18 203 Читати українською
Тренер Монтеррея обвинил Клоппа в неуважении
Юрген Клопп и Антонио Мохамед / Фото Metro

Наставник Монтеррея Антонио Мохамед остался с плохим впечатлением от тренера Ливерпуля после клубного чемпионата мира.

 

"Это было неуважение. Он начал выпрашивать желтую карточку, потому что мои игроки, по его мнению, постоянно били Салаха. Когда я сказал, что футболист Ливерпуля должен получить красную карточку, он высунул язык и высмеял меня.

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Когда я увидел это, прежде рассмеялся, потом разозлился и вышел из себя. Я потерял самоконтроль. Не помню, что я сказал ему, потому что, когда я говорю по-английски, это не я. Не знаю, хорошо я поступил или плохо, но это то, что шло изнутри", – цитирует Мохаммеда Enganche.com.ar.

Напомним, Ливерпуль переиграл Монтеррей на стадии полуфинала клубного ЧМ (2:1), и в итоге мерсисайдцы победили в турнире.

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Англия Юрген Клопп Юрген Клопп Монтеррей - Ливерпуль Антонио Мохамед Антонио Мохамед Клубный чемпионат мира Клубный чемпионат мира Монтеррей Монтеррей
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