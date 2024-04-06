"Маттурро, Чіттадіні, Вітінья та Маліновський будуть відсутніми у грі з Вероною, включаючи Ретегі, який відновлюється після проблеми зі щиколоткою.

Маліновський вибув на довгий термін – у нього буде мало часу для повного відновлення до Євро-2024

Сподіваюся, що Вітінья також зможе відновитися швидше, ніж очікувалося. Щодо Маліновського, то ми всі сподіваємося, що він зможе повернутися до завершення сезону", – наводить слова Джилардіно TMW.

Нагадаємо, Руслан Маліновський травмувався у поєдинку 30-го туру чемпіонату Італії Дженоа – Фрозіноне (1:1). Півзахисник збірної України вийшов на початку другого тайму, але, віддаючи пас, отримав пошкодження і був замінений. У поточному сезоні українець зіграв за Дженоа 28 матчів, забив 3 голи і віддав 2 асисти. Італійський клуб достроково викупив українця в Марселя, а хавбек підписав контракт до 30 червня 2027 року.

Маліновський травмувався, зігравши лише 17 хвилин за Дженоа – м'яча ката України виявилось недостатньо для перемоги