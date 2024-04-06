Главный тренер Дженоа Альберто Джилардино рассказал о состоянии травмированных игроков команды, в частности, и Руслана Малиновского.

"Маттурро, Читтадини, Витинья и Малиновский будут отсутствовать в игре с Вероной, включая Ретеги, который восстанавливается после проблемы с лодыжкой.

Малиновский выбыл на долгий срок – у него будет мало времени для полного восстановления до Евро-2024

Надеюсь, что Витинья также сможет восстановиться быстрее, чем ожидалось. Что касается Малиновского, то мы все надеемся, что он сможет вернуться к завершению сезона", – приводит слова Джилардино TMW.

Напомним, Руслан Малиновский травмировался в поединке 30-го тура чемпионата Италии Дженоа – Фрозиноне (1:1). Полузащитник сборной Украины вышел в начале второго тайма, но, отдавая пас, получил повреждение и был заменен. В текущем сезоне украинец сыграл за Дженоа 28 матчей, забил 3 гола и отдал 2 ассиста. Итальянский клуб досрочно выкупил украинца у Марселя, а хавбек подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Малиновский травмировался, сыграв лишь 17 минут за Дженоа – мяча ката Украины оказалось недостаточно для победы