Маліновський травмувався, зігравши лише 17 хвилин за Дженоа – м'яча ката України виявилось недостатньо для перемоги
У суботу 30-й тур чемпіонату Італії стартував з декількох матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Італія, Серія А, 30-й тур
Дженоа – Фрозіноне – 1:1
Голи: Гудмундссон, 30 (п.) – Жезус, 36
Торіно – Монца – 1:0
Гол: Санабрія, 68 (п.)
Вилучення: Пессіна, 72 (Монца, друга жовта картка)
Кривдник України звернувся до Маліновського та Зінченка і отримав миттєву відповідь
У першому матчі дня Дженоа приймала Фрозіноне. Вже на 10-й хвилині Васкес мав виводити генуезців вперед, але головою спрямував м'яч у поперечину. За мить лише реакція кіпера гостей врятувала від пострілу Сабеллі у дев'ятку. В середині тайму Околі невдалим підкатом привіз у свої ворота пенальті, який чітко реалізував кат України і автор найкращого гола плей-офф відбору на Євро-2024 Гудмундссон. Та минуло лише п'ять хвилин і Фрозіноне відігрався.
На другий тайм Альберто Джилардіно випустив Руслана Маліновського, який розпочинав у запасі. На жаль, українець провів на полі лише 17 хвилин – невдалий підкат вивів з гри нашого земляка і довелось робити вимушену заміну. Вже у доданий час Торсбю зіграв рукою і гравці Фрозіноне вимагали пенальті, але арбітр залишив все без змін.
У паралельному матчі Торіно втримало перемогу над Монцою. Сусіди по турнірній таблиці обмежились одним голом, забитим з одинадцятиметрового в середині другого тайму. Пессіна за 3 хвилини отримав другий "гірчичник" і залишив свою команду в меншості, тож довести гру до логічного завершення для "биків" було справою техніки.