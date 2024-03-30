У суботу 30-й тур чемпіонату Італії стартував з декількох матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 30-й тур

Дженоа – Фрозіноне – 1:1

Голи: Гудмундссон, 30 (п.) – Жезус, 36

Торіно – Монца – 1:0

Гол: Санабрія, 68 (п.)

Вилучення: Пессіна, 72 (Монца, друга жовта картка)

Кривдник України звернувся до Маліновського та Зінченка і отримав миттєву відповідь

У першому матчі дня Дженоа приймала Фрозіноне. Вже на 10-й хвилині Васкес мав виводити генуезців вперед, але головою спрямував м'яч у поперечину. За мить лише реакція кіпера гостей врятувала від пострілу Сабеллі у дев'ятку. В середині тайму Околі невдалим підкатом привіз у свої ворота пенальті, який чітко реалізував кат України і автор найкращого гола плей-офф відбору на Євро-2024 Гудмундссон. Та минуло лише п'ять хвилин і Фрозіноне відігрався.

На другий тайм Альберто Джилардіно випустив Руслана Маліновського, який розпочинав у запасі. На жаль, українець провів на полі лише 17 хвилин – невдалий підкат вивів з гри нашого земляка і довелось робити вимушену заміну. Вже у доданий час Торсбю зіграв рукою і гравці Фрозіноне вимагали пенальті, але арбітр залишив все без змін.

У паралельному матчі Торіно втримало перемогу над Монцою. Сусіди по турнірній таблиці обмежились одним голом, забитим з одинадцятиметрового в середині другого тайму. Пессіна за 3 хвилини отримав другий "гірчичник" і залишив свою команду в меншості, тож довести гру до логічного завершення для "биків" було справою техніки.

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