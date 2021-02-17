"Ми поважаємо свого суперника, проте не боїмося його. Готові й повинні продемонструвати на полі свої сильні якості. Стосовно нашої форми, я гадаю, минулого тижня команда ще раз засвідчила, що прагне грати у футбол і битися до останньої секунди матчу. Коен у майбутньому поєдинку нам допомогти не зможе, це не новина. А всі інші в строю та готуються.

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Що б відповів, якби торік мені сказали, що буду тренером Маккабі і гратиму з Шахтарем? Гарне запитання. Я б не сказав, що це неможливо. У футболі немає нічого неможливого. Справді, сьогодні ситуація є такою, що я відповідальний за команду. Протягом професійної кар’єри в кожного бувають елементи тиску й розвитку. Можливо, я відповів би вам: окей, не цього сезону, а колись у майбутньому. Проте сталося так, як сталося, і зараз це працює добре.

Ми намагаємось обрати правильний склад на кожен матч з Шахтарем, при цьому, звісно, трохи міркуючи й про наступні. У нас досить велика група футболістів, і всі вони якісні. Залишитись головним тренером – це моє завдання до кінця сезону, а далі побачимо, що вийде. Я насолоджуюсь, для мене це теж новий виклик.

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Грати проти Шахтаря дуже приємно. Ми знаємо властивості нашого суперника, я знаю клуб із середини. У Шахтарі я мав гарний період роботи. Дуже радісна мить, коли зустрічаєшся зі своїм попереднім клубом у матчах такого рівня. Проте, цей факт не вплине на мене або команду перед завтрашнім поєдинком.

Із президентом "гірників" я не зустрічався відтоді, як пішов з клубу, а із Сергієм Палкіним ми часто на зв’язку. Говоримо про футбол, про наші клуби, ділимось досвідом. Що ж до матчу, для Маккабі Тель-Авів він є дуже важливим. Утім, як і для кожного іншого клубу у Європі. У такі моменти прагнеш перемогти, проявити себе, а найголовніше – показати гру найвищого рівня, на яку здатен. Футболісти мають нагоду продемонструвати свої найкращі властивості", – цитує ван Леувена офіційний сайт донеччан.

Зауважимо, 51-річний фахівець протягом 2006-2013 років очолював молодіжний департамент у Шахтарі. 24 грудня 2020 року він став в. о головного тренера Маккабі Тель-Авів. Під його керівництвом ізраїльтяни провели 10 матчів (9 перемог та нічия).

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